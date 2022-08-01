Ростов-на-Дону, , 19:40 — REGNUM В Ростовской области ожидается жаркий и засушливый август. Такой прогноз подготовила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Засуха Пресс-служба минсельхоза Удмуртии

В начале августа столбики уличных термометров будут подниматься до +36 градусов. При этом засуха ожидается в двух муниципальных образованиях — Белокалитвинском и Сальском районах, пишет портал 1rnd.ru. Начиная со второй декады последнего летнего месяца, в Ростовской области станут прохладными ночи — до +14 градусов. Днём до конца августа будет жарко - до +32 градусов.

Засуха может стать причиной возгораний, в том числе урожая, пылевых бурь. Жара будет способствовать размножению сине-зеленых водорослей, что может привести к дефициту кислорода и замору рыбы и неприятному запаху воды.