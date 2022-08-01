Челябинск, 1 августа, 2022, 19:35 — ИА Регнум. В Челябинске власти намерены срезать замки на новой набережной реки Миасс, которые размещают молодожёны. Об это сообщили журналистам в мэрии города.

Turbosquid.com Сломанный замок

Как пишет Накануне. Ru, замки с цепями стали появляться на ограждении. Чиновники просят молодожёнов не вешать их. При желании сделать это можно на мостике в парке имени Юрия Гагарина или в «Сфере любви».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении убрать замки молодожёнов с Плотинки объявили власти Екатеринбурга.