Москва, , 19:29 — REGNUM В своей стратегии в рамках спецоперации Россия исходит в том числе из погодных условий. Об этом 1 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, на данном этапе армия России, а также Народная милиция ДНР и ЛНР наращивают свой потенциал и готовятся к осени, во время которой изменятся погодные условия.

«Мы ждем смены погодных условий — подступает осень, и почва под ногами у нас в прямом смысле превратится в грязь. Но сейчас наличие зеленого покрова на линии боевых действий осложняет наступление — он маскирует позиции противника», — сказал Ходаковский.

Читайте ранее в этом сюжете: Ходаковский: мы готовимся к контрнаступлению Украины