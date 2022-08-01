Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань начнётся в 22:30 (время местное) завтра, 2 августа, передаёт TVBC.

Нэнси Пелоси. Турне Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что в это время самолёт с Пелоси приземлится в аэропорту Суншань. Она проведёт ночь в гостинице, а 08:00 (время местное) встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем.

Затем состоится её выступление в парламенте Тайваня.

Напомним, визит Пелоси на Тайвань наделал много шума.

Официально Вашингтон не признаёт независимость Тайваня, уверяя Пекин в «приверженности территориальной целостности» Китая. Но при этом фактические действия США говорят о других намерениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные США выдвинулись к Тайваню, чтобы прикрыть Пелоси — Nikkei Asia