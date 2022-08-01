Орловский район, Ростовская область, 1 августа, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Орловском районе Ростовской области задержали предполагаемого убийцу двух человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 1 августа.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Тела двоих мужчин в возрасте 41 года и 46 лет были обнаружены неподалёку от одного из домовладений в посёлке Орловском 31 июля 2022 года. Погибшие скончались от колото-резаных ран. По подозрению в убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) задержан 35-летний местный житель.

С его участием выполняются необходимые следственные действия. Решается вопрос об аресте подследственного.