Таллин, , 19:22 — REGNUM С 1 по 6 августа в Кали (Колумбия) проходит чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Эстонская команда представлена 10 атлетами. Об этом сообщил Эстонский олимпийский комитет.

Легкая атлетика Lacunanews.com

Кармен Бруус, которая недавно заняла седьмое место на взрослом чемпионате мира, является одной из фавориток предстоящих соревнований по прыжкам в высоту. В Орегоне Бруус улучшила свой личный рекорд до 1,96 метра, что вывело ее на первое место в мировом рейтинге сезона среди спортсменов до 20 лет.

Еще одной представительницей Эстонии в прыжках в высоту станет Элизабет Пихела, которая в 2021 году завоевала бронзу на прошедшем в Таллине чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет, ее личный рекорд составляет 1,88 м.

В беге на 100 м с барьерами среди женщин от Эстонии выступит Анна Мария Милленд, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира U20. На тех соревнованиях Милленд установила новый личный рекорд — 13,44 секунды.

В женском семиборье Эстонию представит Лийза-Мария Лусти, которая в мае установила новый рекорд страны среди спортсменов до 20 лет, набрав 5836 очков. Анна Паненко будет соревноваться в прыжках в длину и тройном прыжке, а Юлиана Демещенко стартует в беге на 400 м с барьерами.

У юношей Эстонию будет представлять специализирующийся на тройном прыжке Виктор Морозов, который прошлым летом завоевал бронзу на чемпионате Европы U20, а этим летом установил личный рекорд — 15,87 метра. Андреас Хантсон выступит в десятиборье, Уку Ренек Кронбергс — в беге на 800 метров, а Андрей Матеров - в толкании ядра.