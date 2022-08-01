Дублин, 1 августа, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Ирландский актёр Колин Фаррелл раскрыл подробности съёмочного процесса фильма «13 жизней». Об этом сообщил портал Screen Rant 1 августа.

Gage Skidmore Колин Фаррелл

Как признался артист, он испытывал панику во время съёмок под водой: «У меня было несколько действительно панических моментов под водой, когда я должен был сказать себе: «Просто расслабься. Успокойся. Ты в порядке. Не о чем беспокоиться. Просто замедли дыхание. Всё в порядке». Он также охарактеризовал съёмки картины как «невероятно нервные».

Напомним, фильм «13 жизней» рассказывает об эвакуации детской футбольной команды из пещеры в Тайланде. Премьера картины состоится 5 августа 2022 года на Amazon Prime Video.