Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Президент США Джо Байден 1 августа получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

В служебной записке лечащего врача, опубликованной Белым домом, говорится, что президент продолжает чувствовать себя хорошо и остается на самоизоляции.

«Он будет продолжать работать на благо американского народа из резиденции», — написал доктор Кевин О’Коннор.

Напомним, что после отрицательных результатов анализов 26 и 27 июля у Байдена 28 июля был вновь выявлен коронавирус, что, по заявлению его врача, является «рецидивом», который наблюдается у небольшого процента пациентов, принимавших противовирусный препарат Paxlovid.