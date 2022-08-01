Рига, 1 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Вратарь сборной Латвии по хоккею Янис Калниньш прибыл в Хабаровск, несмотря на то, что Латвийская хоккейная федерация отклонила его трансфер в клуб Континентальной хоккейной лиги «Амур». Об этом сообщил Telegram-канал латвийского поратла BaltNews со ссылкой на ХК «Амур».

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В июле 2022 года клуб сообщил о подписании контракта с Калниньшем. Срок соглашения с голкипером не разглашается.

«У меня была очень веселая дорога. 12-14 часов я ехал на автобусе до Санкт-Петербурга, оттуда 12 часов летел: сначала добрался до Новосибирска, а после — до Хабаровска. Это приятная поездка на выходные. Я сейчас как зомби. Разница во времени — большой удар во всем», – рассказал Калниньш Telegram-каналу ХК «Амур».

Калниньш отправился в КХЛ, несмотря на то, что новый Закон о спорте Латвии категорически запрещает спортивным федерациям страны одобрять трансферы в российские и белорусские спортивные клубы. В случае присоединения к ним латвийские спортсмены больше не смогут представлять сборную Латвии. Кроме того, запрещено участвовать в любых соревнованиях, проходящих в России или Белоруссии.

В латвийской Службе госбезопасности отмечали, что по возвращении из России в Латвию таким спортсменам может грозить уголовное преследование.