Москва, 1 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Экономика России прекратит спад и перейдёт к восстановительному росту во второй половине 2023 года. Такой прогноз приводится в опубликованном 1 августа докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Регулятор ожидает, что по итогам 2022 года ВВП России сократится на 4-6%, что несколько лучше апрельской оценки в 8-10%.

«В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины следующего года, поэтому по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1-4%. Начиная с середины 2023 года и в 2024 году, экономика будет расти восстановительным темпом, несколько меньшим, чем оценивалось в апреле — 1,5-2,5% вместо 2,5-3,5%», — говорится в материале.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментарий которой приводится в докладе, заявила, что спад в российской экономике, исходя из последних данных, окажется более растянутым во времени, чем ожидалось ранее, но, вероятно, будет менее глубоким.