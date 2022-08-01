Москва, 1 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины копят силы для контрнаступления с целью оккупации освобожденной России территории. Об этом 1 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

При этом российская армия, а также силы ДНР и ЛНР тоже не сидят сложа руки и накапливают силы.

«Сейчас идет накопление ресурсов с обеих сторон, концентрация сил. Украина показывает направление главного удара. Мы учитываем, эту информацию, которая официально иллюстрируется. Мы усиливаем свои позиции на этом направлении. Но мы отслеживаем все перемещения украинских войск — вдруг она вводит нас в заблуждение и планирует атаковать в другом месте», — сказал Ходаковский.