Рига, , 19:12 — REGNUM В Латвии растет число людей, которые получают тяжелые травмы рук при попытке самостоятельно нарубить дрова для отопления. Об этом сообщил гостелеканал LTV.

Дрова Unsplash

По словам медработников, большая доля поступивших пациентов в приемное отделение больниц с отрезанными пальцами или кистями.

«В основном, это люди, которые работали дома домашними инструментами. Издержки выросли, и появилось желание сделать самостоятельно то, за что раньше не брались, и использовать орудия, с которыми не умеют обращаться», — рассказал телеканалу заведующий Центром микрохирургии Калвис Пастарс.

Отмечается, что из-за рекордного роста цен на энергоресурсы жители Латвии пытаются сэкономить и увидели решение проблемы в закупке дров. Однако готовые дрова также стоят недешево, а спрос на них как никогда высок.

Ранее ГАО «Латвийские государственные леса» посоветовало жителям собирать хворост и остатки древесины после порубки лесных участков.