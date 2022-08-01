Александровск, Пермский край, , 19:09 — REGNUM В Александровске Пермского края СКР выясняет обстоятельства гибели мальчика 2015 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает краевое следственное управление этого ведомства.

Уголовное дело Godekan.com

По данным следствия, 30 июля во время прогулки на детской площадке на ребёнка упали металлические ворота. Их уронили другие гулявшие на площадке дети. Пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Следователи утверждают, что в больницу его доставили сразу после происшествия. Между тем, как сообщало ИА REGNUM, некоторые местные жители отмечают, что скорую помощь пришлось ждать долго.

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