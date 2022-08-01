Стокгольм, 1 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В МИД Швеции вызвали 1 августа российского посла Виктора Татаринцева, сообщает дипмиссия РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Из-за нашего комментария, да», — пояснили в российской дипмиссии в Швеции в интервью РИА Новости.

Напомним, речь идёт о комментарии российского посольства в Швеции в ответ на почтительный отзыв Стокгольма о том, что на Украине убит воевавший в рядах ВСУ шведский подданный.

Российская сторона в соцсети назвала сочувственный тон комментариев неуместным. В шведском внешнеполитическом ведомстве отреагировали официальным вызовом.