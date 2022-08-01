Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 августа провел неформальную встречу с американским послом в Приштине Джеффри Ховеньером в кофейне. Во встрече также приняли участие жена и дочь политика.

Arbenllapashtica Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее под давлением США и ЕС правительство Косово приняло решение отложить введение режима взаимности на границе Сербии и Косово до 1 сентября при условии разбора баррикад.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и Курти на встречу в Брюсселе.

31 июля в Косово ввиду приближающегося вступления в силу режима взаимности были возведены баррикады, в состояние боеготовности пришла армия Сербии и миссия КФОР в Косово. В перестрелке пострадали 11 человек, убитых не было.