Минск, 1 августа 2022, 19:39 — REGNUM То, что белорусская власть сделала судебный процесс над Александром Федутой и Юрием Зенковичем открытым, лишний раз свидетельствует о наличии реальных оснований для обвинения указанных лиц в заговоре против государства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 1 августа высказал политолог Кирилл Аверьянов.
Политолог предположил, что на реализацию своего преступного плана Федута и Зенкович получили деньги из-за рубежа. «Скорее всего, эти заговорщики действовали по старой схеме белорусской оппозиции: нашли в США благодетеля, который дал пять копеек на переворот («получится — с вас нефтеперерабатывающий завод, не получится — пять копеек не жалко»), четыре копейки мужчины сразу распределили по карманам, а оставшуюся проели в ресторанах за разговорами с «участниками заговора» из «конторы». Видео этих разговоров мы все видели», — заявил Аверьянов.
Как сообщало ИА REGNUM, Минский областной суд 29 июля начал процесс по делу о заговоре с целью захвата власти. Изначально сообщалось, что судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме. Однако, открыв заседание, судья огласила решение об открытом рассмотрении дела.