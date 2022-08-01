Минск, , 19:39 — REGNUM То, что белорусская власть сделала судебный процесс над Александром Федутой и Юрием Зенковичем открытым, лишний раз свидетельствует о наличии реальных оснований для обвинения указанных лиц в заговоре против государства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 1 августа высказал политолог Кирилл Аверьянов.

Здание КГБ Белоруссии © ИА REGNUM

«Представленные белорусскими спецслужбами ещё в прошлом году доказательства виновности Федуты, Зенковича и их подельников не оставляют никаких сомнений в том, что эти господа действительно планировали государственный переворот и предпринимали определенные действия в этом направлении. Это не отрицают даже их коллеги по оппозиционному движению. Главный аргумент сочувствующих Федуте и Зенковичу звучит так: «Как могли политолог и адвокат совершить госпереворот?» В принципе, вполне могли. Троцкий с Лениным чем не политолог и адвокат? Другое дело, что силы и ума у «змагаров» гораздо меньше, чем у властей Белоруссии, но это уже другой вопрос, выходящий из уголовно-правовой плоскости» Кирилл Аверьянов

Политолог предположил, что на реализацию своего преступного плана Федута и Зенкович получили деньги из-за рубежа. «Скорее всего, эти заговорщики действовали по старой схеме белорусской оппозиции: нашли в США благодетеля, который дал пять копеек на переворот («получится — с вас нефтеперерабатывающий завод, не получится — пять копеек не жалко»), четыре копейки мужчины сразу распределили по карманам, а оставшуюся проели в ресторанах за разговорами с «участниками заговора» из «конторы». Видео этих разговоров мы все видели», — заявил Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минский областной суд 29 июля начал процесс по делу о заговоре с целью захвата власти. Изначально сообщалось, что судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме. Однако, открыв заседание, судья огласила решение об открытом рассмотрении дела.