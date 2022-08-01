* запрещённая в России организация

Рига, 1 августа, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Служба госбезопасности Латвии (СГБ) увидела в «эмигрировавших» в страну российских журналистах и СМИ угрозу национальной безопасности. Об этом сообщил Тelegram-канал латвийского портала BaltNews.

(сс) jarmoluk СМИ

В СГБ обеспокоены тем, что активно критикующие российскую власть редакции могут спровоцировать ответную реакцию Москву в отношении Латвии, а также привести к активизации российской разведки в стране: «В этой связи служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски, связанные с тем, что деятельность СМИ традиционно была в интересах российских спецслужб».

Сообщается, что с февраля 2022 года в Латвию из России перебрались 200 журналистов и 23 средства массовой информации.

В июне 2022 года телеканал «Дождь»* (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) начал вещание с территории Латвии, получив соответствующее разрешение. Редакция «Новой газеты. Европа» также осела в прибалтийской республике, хотя иноагентом в РФ пока не числится.