Москва, 1 августа, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Ядерная война ни для кого не может хорошо закончиться, заявил 1 августа российский президент Владимир Путин на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент сказал, что «в ядерной войне не может быть победителей». Он выразил убеждение в том, что такую войну нельзя допустить. Россия, подчеркнул президент, выступает «за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества».

В своём обращении президент России также отметил, что Россия соблюдает договор, и выразил убеждение в том, что у всех стран, соблюдающих обязательства, должно быть «право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий».