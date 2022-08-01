Приштина, , 19:06 — REGNUM Все баррикады в Косово разобраны. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Ибарский мост. Косовская полиция и итальянские карабинеры на южной стороне Митровицы (сс)Usama

Косовские сербы пошли навстречу властям и разобрали все баррикады, включая баррикаду на трассе Митровица-Лепосавич неподалеку от КПП Яринье, а также на КПП в Берняке.

Отныне режим взаимности на границах Косово и Сербии не действует до 1 сентября. 31 июля предстоящее введение этого режима привело к обострению на границе Косово и Сербии, в перестрелке ранены 11 человек.

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