Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Известная актриса Риз Уизерспун выразила надежду на создание триквела «Блондинки в законе». Об этом сообщило издание Outlook 1 августа.

Риз Уизерспун Кадр из интервью

«Все ещё надеюсь, что «Блондинке в законе 3» удастся выйти. Это как с «Топ Ганом»: они ждали подходящего момента, чтобы снять новую версию этого фильма, и мне так понравилось встроенное в него чувство ностальгии. Это вдохновило нас на обдумывание того, как именно бы мы хотели вернуть Эль Вудс, не забыв при этом про те критерии, которые много значили для людей в своё время», — заявила Уизерспун. Она также отметила, что собирается представить действительно качественный фильм, а не «низкопробную, посредственную картину».

Напомним, первая часть «Блондинка в законе» вышла в 2001 году. Сиквел комедии был представлен спустя несколько лет — в 2003-м.

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