Курганская область, 1 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В Частоозерском районе Курганской области задержали двух подозреваемых в незаконной ловлей рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области На месте происшествия. Незаконная добыча.

В ходе очередного рейда на озере Малое Бутырино на территории Частоозерского государственного заказника инспекторами выявлены двое местных жителей в возрасте 41 и 38 лет, которые добыли карпов, карасей, пеляди, окуней. Общая сумма незаконного лова составила более 208 тысяч рублей. Полицейские обнаружили и изъяли две резиновые лодки, рыболовные сети, болотные сапоги, прорезиненный костюм, другие рыбацкие принадлежности. Автомобиль «УАЗ» отправлен на штрафстоянку.

Рыбаки обвиняются по ч. 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-5 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за неделю сотрудники территориального управления Росрыболовства поймали сразу пять браконьеров с более 200 хвостами горбуши.