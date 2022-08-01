Рига, 1 августа, 2022, 18:59 — ИА Регнум. С 1 августа Латвия отменила в одностороннем порядке действие соглашения с Россией об упрощенных поездках в приграничной зоне. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

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Отмечается, что речь идет о поездках между жителями приграничных регионов двух стран в рамках гуманитарного и культурного обмена, родственных связей между лицами, разделенными границей. Ежегодно такой возможностью пользовалось до 5 000 граждан двух стран.

Решение о прекращении режима упрощенных приграничных поездок с Россией было принято правительством Латвии еще 14 июля 2022 года, с августа оно вступило в силу. Одновременно принято решение о закрытии латвийского консульства в Пскове.

Латвия прекратила выдачу виз гражданам России еще в начале марта 2022 года и активно выступает за запрет выдачи таких виз россиянам на всей территории Евросоюза. В этом предложении ее поддерживает Эстония.