Москва, 1 августа, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В скором времени бои на территории Донбасса могут стать куда более масштабными нежели сейчас. Об этом 1 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По его словам, уже сейчас бои в районе Донецка становятся все более ожесточенными. Однако все это является лишь прелюдией к более масштабным боевым событиям.

«Активизировалась линия фронта, которая находится в окружности Донецка. Каждый день мирные жители слышат канонады, которые сопровождают боевые действия. Сейчас это подготовительная фаза перед началом еще большей активности», — сказал Ходаковский.