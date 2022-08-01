Донецк, 1 августа, 2022, 18:58 — ИА Регнум. «За кадром» происходит напряжённая работа по подготовке ко второму этапу спецоперации, написал в своем телеграм-канале 1 августа командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

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Союзные силы снизили темпы продвижения, но это нормально для текущей ситуации, не стоит ждать «победного доклада о взятии того или иного города» каждую неделю, отметил он.

Что касается второго этапа СВО, то возможны два варианта его начала, полагает Ходаковский:

«Спровоцирует сход лавины противник своим контрнаступлением, или мы сами станем инициаторами — не столь важно. Важно, что успех этого этапа определит многие позиции не только в войне, но и в политике», — написал он.