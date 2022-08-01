Пекин, 1 августа, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Китайские военные на фоне 95-й годовщины Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и обострения ситуации с Тайванем показали запуск ракеты, очень похожей на гиперзвуковую «убийцу авианосцев» «Дунфэн-17», сообщают 1 августа китайские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллистические ракеты Китая

Речь идёт о видеоролике, показанном Центральным телевидением Китая, носящем название «Возможности китайских войск, показанные за 81 секунду».

Видеоролик демонстрирует различные ракеты, однако наибольшее внимание привлек эпизод с запуском ракеты с мобильной транспортно-пусковой установки, стоящей на шоссе в пустыне. Показанная ракета сильно напоминает гиперзвуковую ракету DF-17, которую впервые показали на военном параде 1 октября 2019 года в Пекине.

Отмечено, что кадры запуска этой ракеты с шоссе наглядно показывают, что для применения этого оружия не требуется подготовленная стартовая позиция, а значит потенциальному противнику будет крайне сложно обнаружить и поразить ее до запуска.

Китайские эксперты указывают, что ракета DF-17 способна поражать не только стационарные цели, но относительно медленные крупные корабли, в том числе авианосцы.