Если контакт состоится… Песков оценил шансы Макрона поговорить с Путиным
Москва, 1 августа, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном пока под вопросом, сообщил 1 августа журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Отвечая на вопрос о том, последуют ли в ближайшее время телефонные переговоры Путина с Макроном, заданный в контексте того, что французский лидер только что поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским, Песков сказал:
«Мы сообщим если и когда контакт состоится».
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