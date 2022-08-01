Соледар, ДНР, 1 августа 2022, 18:46 — REGNUM Украинская армия минирует запрещенными «лепестками» подступы к Артемовску и Соледару, сообщил в своем телеграм-канале 1 августа военкор Александр Коц.
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Фиксируется применение РСЗО с кассетными боеприпасами для дистанционного минирования дорог, ведущих в эти города, отметил он.
Северная часть Соледара уже усыпана минами этого типа, добавил Коц.
Ранее власти ДНР сообщили, что в одном только Донецке было обезврежено более тысячи запрещенных Оттавской конвенцией «лепестков».