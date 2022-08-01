Соледар, ДНР, 1 августа, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Украинская армия минирует запрещенными «лепестками» подступы к Артемовску и Соледару, сообщил в своем телеграм-канале 1 августа военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа наших! Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

Фиксируется применение РСЗО с кассетными боеприпасами для дистанционного минирования дорог, ведущих в эти города, отметил он.

Северная часть Соледара уже усыпана минами этого типа, добавил Коц.

Ранее власти ДНР сообщили, что в одном только Донецке было обезврежено более тысячи запрещенных Оттавской конвенцией «лепестков».