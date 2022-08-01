Москва, , 18:46 — REGNUM На территории Донбасса идут ожесточенные бои. Об этом 1 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, напряженность в ДНР по линии боестолкновения увеличилась. При этом вооруженные силы Украины несут значительно большие потери в технике и живой силе, нежели Народная милиция ДНР и армия России.

«В целом напряжённость повысилась. Несмотря на то, что бои носят локальное значение, они достаточно ожесточённые. Потери с украинской стороны гораздо выше, чем с нашей стороны», — сказал Ходаковский.

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