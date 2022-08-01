Щучанский район, Курганская область, , 18:39 — REGNUM В Курганской области в отношении депутата Щучанского муниципального округа возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СКР по Курганской области.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

Обвиняемый ранее занимал должность главы одного из сельсоветов. В аварийном доме умер владелец квартиры. Глава сельсовета помог заинтересованному лицу оформить документы на квартиру умершего и заключить соглашение на её выкуп администрацией в рамках реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. За указанные действия, как полагает следствие, в июне 2022 года экс-чиновник получил денежное вознаграждение в общей сумме 160 тыс. рублей.

Депутат и уже бывший глава сельсовета обвиняется по п. «в» ч. 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), взяткодатель — по п.«б» ч.4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Оба фигуранта дела допрошены и дали признательные показания, отмечают в СУ СКР по Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке пойдёт под суд бывший директор КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края», которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

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