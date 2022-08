Таллин, , 18:35 — REGNUM В Эстонию в понедельник, 1 августа, прибыло 15-палубное судно Norwegian Dawn под багамским флагом, строительство которого обошлось в 450 млн долларов. В длину оно составляет 294 метра и на борт берет 2 340 пассажиров и 1032 членов экипажа. Об этом сообщил эстонский портал stolitsa. ee.

Лайнер Rosmorport.ru

В Эстонию Norwegian Dawn прибыло с Готланда и вечером 1 августа отправится из Таллина в Клайпеду.

Отмечается, что в декабре 2021 года размеры лайнера привели во флоридском городе Ки-Уэст к массовым протестам местных жителей против захода в акваторию порта и мелководного канала судов крупных габаритов, что, по мнению протестовавших, ведет к ухудшению качества воды, поскольку это поднимает придонные осадки и уничтожает кораллы. После этого лайнер сменил прописку своих маршрутов.

В период с 1 по 7 августа 2022 года Таллин посетят десять крупнотоннажных круизных лайнеров, во вторник, 2 августа, приплывут четыре из них. Так, 2 августа в порту Старого Таллина отшвартуется ходящий под флагом Панамы 333-метровый лайнер Preziosa, который открывает на неделе круиз, завершающийся в Киле, а Таллин будет первой остановкой в этом путешествии.

Также прибудет из Котка 219-метровый лайнер Vasco da Gama под флагом Мадейры, которое вечером возьмет курс на Турку. Свое имя судно получило в честь португальского первооткрывателя Васко да Гама, первым из европейцев достигшего Индии.

Четвертым во вторник будет Marina под флагом Маршалловых островов, два года находившееся в реновации судно стоимостью 500 млн долларов составляет 251 метр в длину и берет на борт 1447 пассажиров.

В пятницу, 5 августа, Таллин посетит круизное судно Voyager Of The Seas под флагом Багамских островов — 311 метров длины и стоимостью 650 млн долларов. В Эстонию Voyager Of The Seas придет из Риги, а вечером отправится в Хельсинки.

В субботу, 6 августа, в порту Старого Таллина ждут из Стокгольма 289-метровое судно Costa Fascinosa под итальянским флагом, которое из Таллина направится в Хельсинки. Сообщается, что именно с туристами этого лайнера в Тунисе произошла трагедия — туристы с Costa Fascinosa попали у музея Бардо под пули террористов, пятеро туристов погибли, восемь получили ранения.

В воскресенье, 7 августа, Таллин в рамках начатого в Киле круиза посетит круизное судно Mein Schiff 6, оно придет из Риги, а вечером возьмет курс на Хельсинки. Лайнер 295 метров в длину, его строительство обошлось в 500 млн евро.