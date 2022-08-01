Москва, , 19:33 — REGNUM Западные псевдоисторики и политологи много лет воспитывали в Казахстане новое поколение националистов, которым внушали ненависть к СССР и России. Об этом 1 августа в интервью ИА REGNUM рассказал казахстанский политик, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

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По мнению собеседника, «идеологическая база нынешней русофобии в Казахстане строилась много лет».

«Она реализовывалась в рамках проектов по истории Казахстана: так называемой декоммунизации, через проекты по реабилитации участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), басмачей, признание голодомора и так далее. Это не просто доморощенные проекты Акорды. Это реальные инструменты для воспитания русофобских настроений в стране, которые активно оплачивал и поддерживал Вашингтон», — пояснил он.

Курманов отметил, что один из таких проектов — история Советского Казахстана.

«Напомню, что первые книги по истории 30х-40х годов были выпущены как раз западными псевдоисториками, которые стали первыми идеологическими диверсантами. Среди них есть некая Сара Кэмерон, написавшая книгу «Голодная степь», которую казахстанские националисты перевели на казахский и русский языки», — сказал казахстанский политик.

Он считает, что «нынешние события на Украине во многом развивались по схожему сценарию».

«Западные политологи точно также переписали историю страны и внушили новому поколению ненависть к СССР и России, как его правопреемнице. Сейчас в Казахстане продолжается процесс активной «украинизации». Этому способствуют и внутренние события в Казахстане — расцвет националистических настроений, поддерживаемый спецслужбами и властью», — резюмировал сопредседатель Социалистического движения Казахстана.

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