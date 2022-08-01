Таллин, 1 августа, 2022, 18:30 — ИА Регнум. По состоянию на 31 июля на учете в Кассе по безработице в Эстонии числятся 5 075 граждан Украины, украинцы составляют 10,7%всех зарегистрированных безработных. Об этом свидетельствуют данные кассы.

Эстония

За прошлую неделю, с 25 по 31 июля 2022 года, на учет встал 331 украинский беженец, а были сняты с учета 58 человек, из них 29 прекратили числиться безработными по собственному желанию, а 20 — как нашедшие работу. Всего с февраля 2022 года сняты с учета 4 642 гражданина Украины, 3 603 из них приступили к работе.

Касса по безработице привела статистику по таким лицам. Сообщается, что больше половины (55,1%) таких безработных зарегистрированы в Таллине и его пригородах, 11,6% в Ида-Вирумаа (северо-восток страны) и 9,2% — в Тартуском уезде (юго-восток).

Женщины составляют 81,5% всех безработных граждан Украины, 11,1% относятся к возрастной группе 16–24 года, 74,7% к возрастной группе 25–54 года, а 14,2% — это люди старше 55 лет.

У 62,5% вставших на учет Кассы по безработице Эстонии украинских беженцев высшее, а у 11,2% специальное образование, 16,4% не имеют специального образования, данные об образовании 10% вставших на учет не известны.

По специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли — 19,1%, 17,9% составляют специалисты высшего уровня, 12,5% — техники и специалисты среднего звена, а 13,8% не имеют трудового стажа.

Пособие или компенсацию получают 76,9% зарегистрированных в качестве безработных граждан Украины.