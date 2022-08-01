Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Зрителями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День ВМФ стали почти 1,5 млн человек. Такой статистикой 1 августе в эфире «Радио России» поделился губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

«Парад собрал на набережных Невы и в Кронштадте почти 1,5 млн зрителей. Свыше 20 млн человек смотрели трансляцию по телевидению и сети Интернет», — отметил Беглов.

Он добавил, что участниками парада стали более 40 кораблей и судов, 42 летательных аппарата. Военно-Морской Флот в Петербурге представили 3500 моряков. Они напомнили миру о силе и могуществе российской державы.

Напомним, что ИА REGNUM показало, как в Северной столице 31 июля отметили День Военно-Морского флота. Жители и гости города увидели, как по акватории Невы прошли корабли, а над городом пролетела морская авиация.