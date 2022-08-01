Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назвал пять участков в Санкт-Петербурге и его пригороде, которые во время сверхинтенсивных осадков небезопасны для автомобилистов из-за угрозы подтопления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лужа

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за сильных дождей, которые ожидаются в Санкт-Петербурге с 21:00 мск 1 августа до утра 2 августа, в городе на Неве может произойти подтопление дорог. Ввиду чего в Смольном объявили «оранжевый» уровень опасности, а аварийные службы попросили автомобилистов и пешеходов воздержаться от выхода на улице во время непогоды.

Кроме того, специалисты Водоканала определили участки, где в случае выпадения сверхинтенсивных осадков вероятность возникновения подтопления наиболее велика. Речь идет о пересечение проспектов Испытателей и Богатырского, улиц Парашютной и Репищева Приморского района. Проспектов Энгельса и Луначарского, проспекта Просвещения и улицы Есенина Выборгского района. А также Привокзальной площади города Ломоносов.

«При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 мин может произойти переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети», — подытожили в пресс-службе предприятия.