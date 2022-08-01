Москва, , 18:23 — REGNUM Ядерная война не может закончиться чьей-то победой, победителей на будет, заявил 1 августа президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ядерная война National Nuclear Security Administration

Российский лидер подчеркнул, что ядерный конфликт никогда не должен быть развязан.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — указал Владимир Путин.

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