Донецк, 1 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Об успехах войск ДНР сообщил 1 августа глава республики Денис Пушилин в эфире «России 24».

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдаты ДНР. Донецк

Пушилин сообщил, что бойцы сегодня «перешли уже трассу Ясиноватая — Константиновка». В результате они заняли важные позиции в направлении города Авдеевка.

Он добавил, что подразделения ДНР смогли закрепиться в посёлке Пески. Сейчас они ведут наступление в направлении города Марьинка.