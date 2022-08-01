Батайск, Ростовская область, 1 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Ростовской области управление образования Батайска подало в суд на родителей воспитанников детского сада № 27. Материалы дела размещены на сайте городского суда.

skeeze Сальмонеллы

ИА REGNUM напоминает, что вспышка сальмонеллеза случилась в дошкольном учреждении в августе 2021 года. Отравились некачественным обедом 148 детей. Как следует из материалов уголовного дела, женщина приготовила картофельный суп с рисовой крупой, игнорируя санитарно-эпидемиологические правила. В блюде обнаружили бактерии сальмонеллы.

В результате под следствие попали повар детского сада и поставщик продукции, в том числе заражённых сальмонеллой яиц. В свою очередь, родители обратились к местным властям с просьбой сменить поставщика некачественной продукции. Тем более что птицефабрика расположена в 500 километрах от Батайска и поставляла продукты, по некоторым данным, по завышенным ценам.

В ответ власти подали иск о защите деловой репутации в отношении 13 участников коллективного обращения.