Красновишерск, Пермский край, , 18:20 — REGNUM В Пермском крае 44-летняя жительница Красновишерска осуждена за подделку официального документа и коммерческий подкуп. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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По данным следствия, она, будучи учредителем частного учреждения дополнительного профессионального образования, получила от одного жителя Пермского края 24 тыс. рублей за изготовление двух свидетельств о прохождении обучения, дающих право сдать в ГИБДД экзамен на получение водительского удостоверения. При этом фактически эти граждане не обучались в школе.

Суд назначил даме три с половиной года заключения. Наказание является условным.