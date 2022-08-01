Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Министерство финансов США 1 августа ввело санкции в отношении шести компаний из Китая и других стран за предполагаемые связи с нефтехимическим конгломератом Ирана Persian Gulf, сообщается на сайте министерства.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность введения санкций против целой сети компаний, подозреваемых в содействии экспорту иранской нефти.

Ранее также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится ужесточить санкции против Ирана в случае отказа Тегерана восстановить сделку по ядерной программе.

Читайте ранее в этом сюжете: Сами США подтолкнули Иран и Россию друг к другу — Responsible Statecraft