Вашингтон, 1 августа, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Министерство финансов США 1 августа ввело санкции в отношении шести компаний из Китая и других стран за предполагаемые связи с нефтехимическим конгломератом Ирана Persian Gulf, сообщается на сайте министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность введения санкций против целой сети компаний, подозреваемых в содействии экспорту иранской нефти.

Ранее также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится ужесточить санкции против Ирана в случае отказа Тегерана восстановить сделку по ядерной программе.