Донецк, , 18:14 — REGNUM Обстреливая «минами-лепестками» жилые районы городов Донбасса, Киев прошел точку невозврата, заявили 1 августа в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации.

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Эти преступления совершаются киевским режимом с молчаливого согласия Запада, отметили в СЦКК.

«Мины-лепестки» запрещены Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2006 году, тем не менее, киевская армия применяла их в Мариуполе, Лисичанске, Изюме, Донецке, напомнили в представительстве.

«Международное право полностью дискредитировано: международные организации очень взволнованы обстрелом колонии с пленными «азовцами», которые с особым цинизмом убивали тысячи невинных женщин, детей и стариков, на фоне стоического молчания по фактам грубейшего нарушения страной-террористом Украина Оттавской Конвенции», — добавили в СЦКК.