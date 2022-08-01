Москва, 2 августа, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий от штрафа за нарушения при перевозке детей-инвалидов в возрасте до 12 лет, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается уточнить нормы КоАП, дополнив освобождением от административной ответственности водителей, перевозящих ребенка-инвалида в возрасте до 11 лет (включительно), физиологические особенности которого не позволяют выполнить установленные Правилами дорожного движения (ПДД) требования к перевозке детей.

«Многих детей с инвалидностью по медицинским показаниям нельзя пристегивать. Например, некоторых детей с аутизмом родители вынуждены перевозить непристёгнутыми, нарушая Правила дорожного движения», — отметил Нилов.

Кроме того, указал он, некоторых детей с инвалидностью, например, с детским церебральным параличом, по медицинским показаниям можно перевозить в автомобиле только в лежачем положении в специальном кресле, которое порой не помещается в небольшой автомобиль.

«Оштрафуют ли при этом водителя за перевозку ребенка-инвалида не в кресле, а в лежащем положении, зависит только от понимания и доброй воли сотрудника ГИБДД», — рассуждает автор инициативы.

Сейчас нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тыс. рублей, на должностных лиц — 25 тыс. рублей, а на юридических лиц — 100 тыс. рублей.

Читайте также: Законопроект о выходных в 24 дня подряд для родителей инвалидов внесен в ГД