Курган, 1 августа, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Кургане со 2 августа 2022 года перекроют Кировский мост для проезда всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Кургана Кировский мост в Кургане

Движение транспорта прекратится с 10:00 по местному времени (с 8:00 мск). Затем начнётся разбор конструкций верхней части моста: перильного и барьерного ограждений, снятие верхних слоев дорожного покрытия и тротуарной части, ремонт балок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подрядной организацией капремонта Кировского моста является ООО «Урал-Сервис-Групп» из Челябинска. Стоимость ремонта — около 61 млн рублей. Сдача в эксплуатацию — до 1 июня 2023 года.