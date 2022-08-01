Кентукки, США, 1 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 человек, в том числе шесть детей, погибли в результате крупного наводнения в американском штате Кентукки, сообщает 1 августа Reuters со ссылкой на губернатора Энди Бешира.

Alexrk2 Штат Кентукки

Ожидается, что число погибших может возрасти, предупредил губернатор во время брифинга и добавил, что власти нашли еще несколько тел, однако эти смерти пока не могут быть подтверждены.

«Жителям этого региона и так было не легко, а теперь они получили еще и дождь», — отметил Бешир, предупредив, что надвигается новый потенциально сильный шторм.

Напомним, что некоторые дома в наиболее пострадавших районах были полностью разрушены после нескольких дней проливных дождей, ставших одними из самых сильных за всю историю штата. Спасательные команды передвигаются на моторных лодках в поисках пострадавших.