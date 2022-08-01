В Турции заявили о подготовке новых судов с зерном в морских портах Украины
Анкара, 1 августа, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В трех морских портах Украины проходит подготовка новых судов с зерном и иным продовольствием, сообщает 1 августа министерство обороны Турции.
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Зерно
Количество судов не уточняется.
Напомним, утром 1 августа из порта Одессы вышло первое судно, груженное украинским зерном.
Вывоз зерна начал происходить в рамках многостороннего соглашения между Россией, Турцией, ООН и Украиной.