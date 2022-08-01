Кувандык, Оренбургская область, 1 августа, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Кувандыке Оренбургской области вынесли приговор по делу о попытке убить двоих человек. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, утром 24 декабря он проник на территорию частного домовладения и напал на свою экс-супругу, 13-летнего сына и её 64-летнюю мать. Затем он скрылся, но был задержан.

Пожилая женщина и подросток получили осколочные повреждения поражающими элементами взрывного устройства. Им оказали медицинскую помощь.

Суд назначил обвиняемому 14 лет 2 месяца заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.