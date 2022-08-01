Запорожье, Украина, , 18:02 — REGNUM Первый российский региональный телеканал «За! TV», который будет вещать на территории Запорожской области, открылся в Мелитополе 1 августа, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации области.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мы создали вместе с вами телевизионный канал, который будет показывать всем жителям Запорожской области правду, о том, где будут строится дороги, что будет делать власть, как она реагирует на события, которым необходимо дать оценку. Верю в то, что этот «малыш», которому сегодня первый день, станет большим и мощным «монстром» в мире телевизионного вещания. Большому кораблю — большое плавание», — сказал на торжественном открытии телеканала глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Он отметил, что в ближайшее время будет создан медиахолдинг, который объединит в себе ряд СМИ.