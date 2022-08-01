Нью-Йорк, США, , 18:14 — REGNUM На возвращение в Северную Корею контроля со стороны МАГАТЭ надеются в международной организации, заявил 1 августа её гендиректор Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

В ходе конференции государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) глава МАГАТЭ заявил, что не теряет надежду на возвращение экспертов организации в Северную Корею. Он напомнил, что от сотрудников МАГАТЭ Пхеньян потребовал покинуть страну в 2009 году.

По словам Гросси, к Северной Корее доверия не будет до тех пор, пока её ядерные объекты не будут одобрены МАГАТЭ.

Напомним, Северная Корея производит ядерное оружие с 2005 года. Между тем на протяжении многих дел республика была членом МАГАТЭ, а также участницей ДНЯО. Реагируя на американскую политику, Пхеньян в итоге вышел из договора, а затем и из-под контроля МАГАТЭ.

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