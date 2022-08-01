Москва, , 18:01 — REGNUM Банк России оценил падение российской экономики во II квартале 2022 года в 4,3%. Об этом говорится в опубликованном 1 августа доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Оценка ЦБ оказалась чуть хуже данных Минэкономразвития, которое ранее сообщило, что ВВП России за II квартал сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

В III квартале Банк России прогнозирует падение ВВП на 7% в годовом выражении, при этом ожидается замедление годовой инфляции до 14,6% с текущих 15,3% (по последним данным МЭР).

По итогам 2022 года ЦБ прогнозирует спад российской экономики на 4-6%.